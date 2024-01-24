Жительница Кузбасса запирала маленькую дочь в сундуке

Молодая мать из Таштагола в Кемеровской области систематически воспитывала полуторогодовалую дочь побоями и замыканием в сундуке. Следственный комитет узнал о ситуации и возбудил уголовное дело, сообщили в ведомстве.

Знакомая 22-летней подозреваемой узнала об истязаниях девочки и сообщила в полицию. Выяснилось, что жительница Таштагола в октябре и декабре 2023 года била дочь электрическим шнуром и другими предметами и надолго запирала ребенка в сундуке.

Подозреваемую задержали, а девочку передали в социальное учреждение.

Следователи намерены предъявить ей обвинение по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего) и готовят документы в суд для ареста женщины. СКР также намерен дать правовую оценку работе органов системы профилактики.

Живущая в Новосибирске гражданка Узбекистана замучила свою годовалую дочь до смерти и тайно закопала тело.

Таштагол, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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