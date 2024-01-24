Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с использованием «Банки.ру»

Телефонные мошенники придумали новую схему обмана: злоумышленники оформляют заявки на кредиты на россиян через крупнейший финансовый маркетплейс «Банки.ру». Преступники получают доступ к оформлению кредитов с помощью сотовых номеров жертв, убеждая назвать им код из СМС-сообщения, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в индустрии кибербезопасности. Финансовой площадке известно о новой схеме мошенничества.

По словам собеседника агентства, уже имея некоторые важные сведения о жертве, злоумышленник по телефону говорит о поступившем на ее имя письме в МФЦ. Для убедительности он называет реальный адрес центра. После этого мошенник предлагает направить письмо на почту жертвы по месту прописки, а затем сообщает, что через СМС ей придет номер отправления. На самом деле это код для подтверждения регистрации на «Банки.ру». В дальнейшем преступник с помощью методов убеждения получает от жертвы данный код, что дает ему возможность подать заявку на получение кредита или микрозайма, рассказала эксперт центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA группы компаний «Солар» Диана Селехина.

Для подтверждения личности злоумышленник может использовать ранее попавшие в даркнет персональные данные, включая данные паспорта, уже имеющийся номер телефона и полученный СМС-код подтверждения, и электронную почту.

В пресс-службе «Банки.ру» подтвердили, что такая схема есть и им о ней известно. Там отметили, что финансовая площадка «уделяет особое внимание информационной безопасности пользователей и постоянно совершенствует технологии, а также всегда информирует своих пользователей о том, что код из СМС сообщать никому нельзя».

В компании подчеркнули, что их сотрудники никогда не просят подтвердить переводы, платежи и поступление денег на карту, они не запрашивают номера карт, банковские реквизиты или кодовые слова, а также не звонят в мессенджерах WhatsApp, Telegram или Viber. При возникновении сомнений, что по телефону звонит именно сотрудник «Банки.ру», у него можно запросить внутренний номер, а затем проверить на сайте во вкладке «Служба поддержки».

Ранее сообщалось о росте в России числа случаев мошенничества, где злоумышленники действуют от лица топ-менеджмента.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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