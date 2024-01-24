В Белгороде объявлена ракетная тревога

Жителей Белгорода предупредили о ракетной опасности. Об этом сообщается в телеграм-канале губернатора региона Вячеслава Гладкова.

«В Белгороде запущено оповещение ракетной опасности», – написал глава области. Он призвал горожан оставаться дома и не подходить к окнам. «Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице, спуститесь в укрытие или иное безопасное место», – сказано в сообщении.

Ранее сегодня Гладков сообщил, что утром в Белгородском районе системой ПВО сбит беспилотник над селом Ближнее. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Белгород, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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