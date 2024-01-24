«Вещи со шкафов попадали, а кровать билась об стенку», – жители Кубани рассказали о землетрясении

В Краснодаре сегодня произошло землетрясение, по предварительным данным, магнитудой 4,5, эпицентр же находился примерно в 30 километрах от города.

Как рассказали «Новому Дню» жители Кубани, сильнее всего подземные толчки ощущались в Ильинском. «Вещи со шкафов попадали. Кровать об стенку билась. Жутко», – рассказала «Новому Дню» жительница Краснодара Ирина.

Ее соседи говорят о том, что некоторые люди, опасаясь афтершоков, выбежали на улицу, к счастью, новых толчков не последовало.

Землетрясение ощущалось во всех районах Краснодара. «Трясло знатно. Было ощущение, что я теряю сознание», – поделилась с агентством Маргарита.

На этой неделе землетрясение произошло также в Средней Азии, подземные толчки ощущались в Кургане, тогда же были эвакуированы жители двух 17-этажных домов.

Краснодар, Елена Сычева

© 2024, РИА «Новый День»

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