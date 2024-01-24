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Среда, 24 января 2024, 15:27 мск

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На Кубани произошло землетрясение магнитудой 4,5

Фото: www.emsc-csem.org/Earthquake_map

В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,5. В домах местных жителей тряслись люстры и двигалась мебель.

Согласно данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), магнитуда землетрясения составила 4,5. Очаг залегал на глубине 10 км в 29 километрах от Краснодара.

Жители ощутили заметные подземные толчки. В соцсетях они опубликовали видео, где на кадрах раскачиваются люстры и двигается мебель.

Информация о пострадавших и разрушениях в экстренные службы не поступала.

Краснодар, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Землетрясение

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