На Кубани произошло землетрясение магнитудой 4,5

В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,5. В домах местных жителей тряслись люстры и двигалась мебель.
Согласно данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), магнитуда землетрясения составила 4,5. Очаг залегал на глубине 10 км в 29 километрах от Краснодара.
Жители ощутили заметные подземные толчки. В соцсетях они опубликовали видео, где на кадрах раскачиваются люстры и двигается мебель.
Информация о пострадавших и разрушениях в экстренные службы не поступала.
Краснодар, Зоя Осколкова
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