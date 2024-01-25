В Японии иностранцы пострадали в ДТП с микроавтобусом

Микроавтобус врезался в бетонный столб в Японском городе Касуя. В результате ДТП пострадали водитель и 19 пассажиров, большинство из которых были иностранцами.
Авария случилась утром 25 января в префектуре Фукуока, когда микроавтобус направлялся на завод по переработке продуктов. 60-летний водитель признался, что заснул за рулем и резко вывернул руль, чтобы не столкнуться с другим автомобилем. В результате микроавтобус врезаться в столб.
Пострадали 13 женщин и семь мужчин. Все они стабильны, никто не получил опасных травм, сообщило агентство Kyodo со ссылкой на местную полицию.
На острове Кюсю туристический автобус врезался в горный склон. Пострадали восемь человек.
Касуя, Наталья Рязанова
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