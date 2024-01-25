В Таиланде участников группы «Би-2» задержали за незаконный концерт

В Таиланде правоохранители задержали музыкантов группы «Би-2». Предположительно, группа выступала без соответствующего разрешения.

Артисты дали концерт в ночном клубе Illuzion в Паттайе, после чего были задержаны. Дело в том, что для работы иностранцам в Таиланде необходимо получать специальное разрешение.

Сейчас миграционная служба проверяет, были ли оформлены документы на проведение концерта. В том случае, если правила были нарушены, музыкантам грозит штраф и депортация.

Ранее Минюст России добавил в реестр иноагентов солиста группы «Би-2» музыканта Егора Бортника* (Лева «Би-2») за то, что тот «выступал против специальной военной операции на Украине, негативно высказывался в отношении Российской Федерации, ее граждан и органов государственной власти».

*Организация (физлицо) признана в России иностранным агентом

Бангкок, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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