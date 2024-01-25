В Таиланде участников группы «Би-2» задержали за незаконный концерт

В Таиланде правоохранители задержали музыкантов группы «Би-2». Предположительно, группа выступала без соответствующего разрешения.
Артисты дали концерт в ночном клубе Illuzion в Паттайе, после чего были задержаны. Дело в том, что для работы иностранцам в Таиланде необходимо получать специальное разрешение.
Сейчас миграционная служба проверяет, были ли оформлены документы на проведение концерта. В том случае, если правила были нарушены, музыкантам грозит штраф и депортация.
Ранее Минюст России добавил в реестр иноагентов солиста группы «Би-2» музыканта Егора Бортника* (Лева «Би-2») за то, что тот «выступал против специальной военной операции на Украине, негативно высказывался в отношении Российской Федерации, ее граждан и органов государственной власти».
*Организация (физлицо) признана в России иностранным агентом
Бангкок, Зоя Осколкова
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