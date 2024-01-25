Трепова* получила 27 лет колонии за убийство военкора Владлена Татарского

Первый Западный окружной военный суд приговорил Дарью Трепову* к 27 годам колонии общего режима по делу о теракте в кафе в Санкт-Петербурге, в результате которого был убит военкор Владлен Татарский. Также ей назначен штраф 600 тыс. рублей.

Суд счел доказанной вину Треповой* в теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ), незаконном обороте взрывного устройства (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ) и в использовании поддельного документа с целью скрыть другое преступление (ч. 4 ст. 327 УК РФ). Сама подсудимая не признала вину в совершении теракта. Она согласилась только с обвинением в использовании поддельных документов. Гособвинение просило для Треповой* 28 лет колонии и штраф в размере 800 тыс. рублей.

Второй фигурант дела – Дмитрий Касинцев – был признан виновным в укрывательстве Треповой* после теракта. Ему назначено наказание в виде 1 года 9 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Прокурор запросила для него 1 год 10 месяцев в колонии общего режима.

Владлен Татарский погиб 2 апреля 2023 года в результате взрыва в кафе на Университетской набережной Санкт-Петербурга. Взрывное устройство находилось в статуэтке, которую военкору вручила Трепова. В результате взрыва еще 52 человека, находившихся в кафе, получили ранения.

Как установили следствие и суд, теракт длительное время готовился на территории Украины. В организованную группу для совершения преступления были вовлечены украинский журналист Роман Попков, гражданин Украины Юрий Денисов и другие лица.

В дальнейшем соучастники задействовали и Дарью Трепову. Согласно материалам дела, ее первый контакт с Попковым произошел в марте 2022 года в одной из соцсетей, где Трепова высказала намерение уехать на Украину. Подготовка к преступлению началась в октябре того же года. Указания Трепова получала от Попкова и лица под псевдонимом Gestalt, проживающего в Киеве.

Для того, чтобы войти в доверие к Татарскому, соучастники разработали «легенду» для Треповой. Организаторы снабдили ее поддельным водительским удостоверением на имя художницы из Санкт-Петербурга. В дальнейшем Трепова* посетила несколько лекций Татарского, представившись Анастасией.

«В марте 2023 года в Москве Трепова* получила у курьера гипсовый бюст, переданный Юрием Денисовым. При этом она была осведомлена о наличии в нем взрывчатки, что подтверждается ее перепиской со знакомой, где она допускает свою гибель после встречи с потерпевшим, следами взрывчатого вещества в арендованной ею квартире, показаниями свидетеля о намерении убить Татарского и иными доказательствами», – отметили в Следственном комитете РФ. Напомним, обвиняемая в суде утверждала, что не знала, что в статуэтке находится взрывное устройство. По ее словам, она думала, что в бюсте было подслушивающее устройство.

Трепова* предлагала украинским кураторам передать статуэтку Татарскому на мероприятии в Российском новом университете в Москве, но они не дали согласия на это из-за наличия на входе в здание металлодетекторов. Затем она перевезла бюст из Москвы в Санкт-Петербург. «2 апреля 2023 года по указанию организаторов Трепова* сняла с нижней части гипсового бюста небольшую металлическую пластину, активировав взрывное устройство. В дальнейшем оно было приведено соучастниками в действие дистанционно», – говорится в сообщении СКР.

После преступления Трепова* приехала к Касинцеву, который укрывал ее в своей квартире от сотрудников правоохранительных органов до момента задержания.

По данным СКР, Попков и Денисов объявлены в международный розыск, им заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. «Устанавливаются и иные лица, причастные к организации этого преступления», – указали в ведомстве.

* Внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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