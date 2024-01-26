В ДТП с маршруткой под Белгородом пострадали 6 человек, еще один погиб

Один человек погиб и шесть пострадали в результате ДТП с маршрутным автобусом в Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД РФ по региону.

Авария произошла около 06:10 мск на 87-м километре автодороги Белгород – Шебекино – Волоконовка. 60-летний водитель маршрутного автобуса «Форд Транзит» не справился с управлением и съехал в кювет.

В результате ДТП водитель автобуса скончался на месте происшествия, еще шесть пассажиров обратились за медицинской помощью. Всего в салоне находилось 11 человек.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины смертельной аварии.

Белгород, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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