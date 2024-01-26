На Кубани мужчина в пылу ссоры задушил бывшую подругу и ее маленькую дочь

Житель Краснодара задушил бывшую сожительницу и ее двухлетнюю дочь. Чтобы скрыть убийство, подозреваемый устроил пожар, рассказали в управлении Следственного комитета по Краснодарскому краю.

По версии следствия, вечером 23 января 27-летний мужчина пришел в квартиру бывшей подруги. У них случилась ссора, и подозреваемый задушил 28-летню женщину, а потом и ее двухлетнюю дочь. Следующим вечером он придумал, как скрыть свое преступление, и устроил поджог, а тело девочки увез в другой субъект.

Прибывшие пожарные нашли тело погибшей, но специалисты установили, что женщина умерла до возгорания. Следователи установили подозреваемого, который признался в злодеянии и показал, где спрятал тело девочки.

Возбуждено уголовное дело по п. п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Подозреваемого задержали, следователь готовит документы для его ареста судом. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования.

В Турции нашли тела россиянки и ее 15-летней дочери. В убийстве подозревают бывшего мужа женщины, недовольного ее запретом на общение с сыном. Следователи подозревают, что мужчина увез мальчика с собой после убийства.

Краснодар, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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