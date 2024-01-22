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Понедельник, 22 января 2024, 15:31 мск

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В Москве возбуждено уголовное дело об убийстве россиянки и её дочери в Турции

Московской главк Следственного комитета возбудил уголовное дело по факту убийства россиянки и ее дочери в Турции. Как сообщила пресс-служба ведомства, преступление было совершено в ноябре прошлого года.

По данным следствия, 29 ноября 2023 года на территории города Бодрум Турецкой Республики были обнаружены тела гражданок РФ 1981 года рождения и 2008 года рождения с признаками насильственной смерти.

По уголовному делу проводятся процессуальные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению лица, причастного к совершению указанного преступления. Ход и расследование находится на контроле в Следственном комитете РФ.

Как сообщал «Новый День», в конце ноября в Турции обнаружили около дороги в Бодруме трупы матери и её 15-летней дочери, завернутые в простыни. Предположительно, с ними расправился бывший муж женщины, разыскиваемый в России литовец. Поводом могло стать то, что россиянка препятствовала экс-супругу видеться с пятилетним сыном. Мужчина застрелил девочку и ее мать, трупы выбросил у дороги, а мальчика забрал с собой. Правоохранительные органы считают, что подозреваемый уже покинул страну.

По данным телеграм-канала Shot, речь идет об Андрее Куслевиче, который объявлен в розыск в России. В 2017 году его задержали в Москве по запросу властей Монако, он похитил у своего начальника-олигарха редкий бриллиант, но сбежал из-под ареста по дороге в СИЗО. Кроме того, есть сведения о том, что Куслевич проходил подготовку во Французском легионе.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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