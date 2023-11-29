В Турции у дороги нашли завернутые в простыни тела двух россиянок

В Турции обнаружили трупы матери и ее 15-летней дочери. Предположительно, с ними расправился бывший муж женщины, разыскиваемый в России литовец.

Тела, завернутые в простыни, нашли у дороги в Бодруме. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Вероятно, преступление было совершено на съемной вилле, где проживала семья.

В убийстве подозревают бывшего мужа женщины. Поводом могло стать то, что она не давала экс-супругу видеться с пятилетним сыном. Мужчина застрелил девочку и ее мать, трупы выбросил у дороги, а мальчика забрал с собой. Правоохранительные органы считают, что подозреваемый уже покинул страну.

По данным телеграм-канала Shot, речь идет об Андрее Куслевиче, который объявлен в розыск в России. В 2017 году его задержали в Москве по запросу властей Монако, он похитил у своего начальника-олигарха редкий бриллиант, но сбежал из-под ареста по дороге в СИЗО. Кроме того, есть сведения о том, что Куслевич проходил подготовку во Французском легионе.

Тем временем, в генконсульстве России в Анталье сообщили, что проверяют информацию об убийстве россиянок, передает РИА «Новости». «В связи с сообщениями СМИ об убийстве двух россиянок в городе Бодрум генеральное консульство России в Анталье находится в контакте с местными правоохранительными органами с целью проверки данной информации», – отметили в дипмиссии.

Анкара, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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