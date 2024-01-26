У пассажира в Шереметьево изъяли боевую гранату

Гранату обнаружили и изъяли утром 26 января у одного из пассажиров терминала В в аэропорту Шереметьево, сообщили в пресс-службе аэрогавани. Инцидент не сказался на работе аэропорта.

При входе в терминал в 05:43 мск сотрудники АО «Шереметьево безопасность» обнаружили предмет, похожий на гранату, при досмотре ручной клади одного из пассажиров, рассказали представители аэропорта.

«Незамедлительно были проведены регламентные мероприятия, оперативно вызван наряд полиции, проинформированы государственные органы. Прибыли взрывотехники Росгвардии, силами сотрудников безопасности Шереметьево и Росгвардии граната была изъята и обезврежена», – уточнили в Шереметьево, передает ТАСС.

Мужчину передали полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что сотрудники службы безопасности Шереметьево обнаружили в багаже пассажира боевую гранату Ф-1. Мужчина планировал улететь в Оренбург, его задержали.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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