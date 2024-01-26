Тренер палкой и ремнем бил воспитанника в детском лагере в Выборге

Тренер по спортивному единоборству стал фигурантом уголовного дела об истязании школьника. По версии следствия, мужчина бил 11-летнего воспитанника кулаками, ремнем и палкой во время смены в детском лагере в Ленинградской области.

Следственный комитет проверил сообщение, что детский тренер по кикбоксингу из Выборга с июля по август 2023 года избивал воспитанников в детском лагере. По данным СКР, мужчина систематически наносил удары руками, ремнем и палкой по туловищу 11-летнего мальчика. Школьник получил телесные повреждения.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело об истязании ребенка (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ) до окончания проверки, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан. Следователь ходатайствует перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», – добавили в СКР.

Следователи также проверят правовые основания деятельности спортивной организации.

СКР также проверял обстоятельства ЧП на Камчатке. Физрук и вожатые детского лагеря «Металлист» подозревались в издевательствах над 15-летним воспитанником. Предполагалось, что подростка привязали к кровати и били.

Выборг, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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