У пятиэтажки в Ростове обрушилась часть стены. Введен режим ЧС, ведется проверка

У пятиэтажного жилого дома в Ростове-на-Дону вечером 27 января частично обрушилась стена. Из здания эвакуировано 95 человек. На месте происшествия с 00:00 28 января введен режим чрезвычайной ситуации, сообщил ростовский губернатор Василий Голубев. Следственный комитет и прокуратура начали проверку по факту инцидента.

Всего в аварийном доме по адресу: улица Нариманова 72/3 зарегистрировано 247 человек, уточнил глава региона. «Из аварийного строения эвакуировано 95 жильцов, в том числе 15 несовершеннолетних. Из них в пункте временного размещения остались 26 человек, остальные отправились к родственникам», – сообщил Голубев в своем телеграм-канале.

Как отметил губернатор, всем жильцам будет предложено жилье в маневренном фонде. Всего расселению из аварийного дома подлежат 155 семей. Голубев уточнил, что дом включен в областную адресную программу в октябре 2023 года.

Глава региона поручил оказать пострадавшим жильцам всю положенную им по закону помощь. «Вопрос будем держать на контроле», – подчеркнул он.

По информации областного управления МЧС, сообщение об обрушении фрагмента стены на первом этаже первого подъезда пятиэтажки по улице Нариманова поступило спасателям в субботу в 20:20. Прибывшие на место сотрудники МЧС эвакуировали всех жильцов дома.

Пятиэтажка построена в 1963 году. Всего в доме три подъезда. По данным горадминистрации, в 2020 году здание было признано аварийным и подлежащим сносу. Жильцам предлагали переселиться в маневренный фонд, но все жители отказались, отметили в мэрии.

Следователи начали процессуальную проверку по факту частичного обрушения стены жилого дома. «По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – уточнили в СУ СК РФ по региону.

Проверку в связи с происшествием организовала также прокуратура. «При выявлении нарушений закона будут приняты соответствующие меры реагирования», – сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Ростов-на-Дону, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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