В Ростове-на-Дону обрушился аварийный дом

В Ростове-на-Дону обрушился жилой дом – это второй случай за десять дней. О происшествии сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко в Telegram.

«Сегодня по адресу ул. Черепахина, 160 произошло обрушение несущей стены. Пострадавших нет. Дом 1917 года постройки. Жилая площадь 221 кв. м., семь квартир, пять из которых в муниципальной собственности», – написал мэр в телеграм-канале.

Дом признали аварийным в конце прошлого года, на тот момент в нем проживало три семьи. Сейчас здание отключили от коммуникаций. «Собственники квартир аварийного дома уже заселены в маневренный фонд», – добавил Логвиненко.

Похожий случай произошел в Ростове-на-Дону 28 января. Тогда на улице Нариманова обрушилась стена жилого пятиэтажного дома, который признали аварийным в 2020 году. Никто не пострадал, из здания эвакуировали 95 человек.

Ростов-на-Дону, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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