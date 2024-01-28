В центре Москвы загорелся Театр сатиры

Пожар возник в Театре сатиры на Триумфальной площади в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Отмечается, что с крыши здания поднимается дым. «На место следуют значительные силы столичного пожарно-спасательного гарнизона», – сказал собеседник агентства. Идет эвакуация посетителей театра, в полдень там должен был начаться спектакль.

По информации телеграм-канала Mash, горит купол здания – оттуда валит серый дым.

Агентство «Москва», в свою очередь, сообщает, что на месте уже работают пожарные. В столичном управлении МЧС РФ агентству уточнили, что из-под кровли здания выходит дым, по предварительным данным, пострадавших нет. В ликвидации возгорания задействованы 14 единиц техники и 62 человека личного состава.

Как сообщил источник ТАСС, площадь пожара достигла 200 кв. м. По его словам, «огонь быстро распространяется по деревянным конструкциям купола».

Телеграм-канал Shot со ссылкой на источник информирует, что на крыше Театра сатиры может быть до 10 человек – это рабочие, которые проводили реконструкцию купола. «Пожар начался во время работ по замене покрытия», – говорится в сообщении.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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