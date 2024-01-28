Площадь пожара в Театре cатиры в Москве увеличилась до 350 кв. м

Площадь пожара в московском Театре сатиры выросла до 350 кв. м, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. По данным источника агентства, огонь быстро распространяется по деревянным конструкциям купола.

По информации МЧС России, площадь возгорания меньше – 250 кв. м.

«Кровля купола выполнена из деревянного обрешетника. Огонь уже распространился на 250 кв. м», – говорится в сообщении ведомства. Из Театра сатиры эвакуированы 50 человек.

В МЧС уточнили, что в тушении возгорания задействованы 76 пожарных и 21 единица техники.

В столичном дептрансе сообщили, что в связи с пожаром перекрыт съезд с Садового Кольца на 1-ю Брестская улицу на время работы оперативных и экстренных служб.

По предварительным данным, причиной пожара в Театре сатиры стало нарушение техники безопасности при ремонтных работах, сообщил ТАСС представитель оперативных служб. По его словам, часть здания театра находится на реконструкции, там велись ремонтно-строительные работы. «В какой именно части здания началось возгорание пока не установлено», – сказал источник.

Отмечается, что в ходе недавнего ремонта купола театра меняли кровлю.

Добавим, прокуратура Москвы поставило на контроль установление обстоятельств и причин пожара в здании на Триумфальной площади. Информации о пострадавших не поступало, сообщили в надзорном ведомстве.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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