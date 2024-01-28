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Воскресенье, 28 января 2024, 14:43 мск

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При нападении на католическую церковь в Стамбуле погиб один человек

Один человек погиб во время стрельбы в католической церкви в Стамбуле, которую устроили двое неизвестных.

Нападение на церковь Святой Марии в районе Сарыер в европейской части города произошло во время воскресной мессы. На месте происшествия работает полиция.

Глава МВД Турции Али Ерликая подтвердил стрельбу в церкви и гибель человека. По его словам, правоохранители ведут поиск двоих нападавших. Министр уточнил в своих соцсетях, что оба злоумышленника были в масках и находились в числе прихожан, пришедших на мессу. Обстоятельства вооруженного нападения устанавливаются.

Стамбул, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Турция

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