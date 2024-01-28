На «Мону Лизу» вылили суп

Две экоактивистки облили супом картину Леонардо да Винчи «Мона Лиза» в Лувре, сообщает Le Figaro. Самая известная картина в мире не пострадала, так как находится под бронированным стеклом.

На появившемся в Сети видео с инцидентом запечатлено, как две женщины подбегают к полотну и обливают стекло, которое защищает картину, жидкостью желто-коричневого цвета. «Что важнее? Искусство или право на здоровое и экологически чистое питание? Наша сельскохозяйственная система больна», – прокричали активистки.

Женщин остановили сотрудники Лувра. Они закрыли экранами из ткани пространство перед картиной и попросили посетителей выйти из зала, после чего начали очищать запачканное защитное стекло.

По информации AFP, акцию провели участники группы активистов под названием Riposte Alimentaire («Продовольственный ответ»). Они обосновали свои действия стремлением продвигать право на «здоровое и устойчивое питание».

Напомним, в мае 2022 года мужчина, переодевшийся в женщину-инвалида, бросил тортом в «Мону Лизу». Тогда картина тоже не пострадала, поскольку была защищена от вандалов стеклом. Арестованный мужчина рассказал, что покусился на картину в поддержку экологического дела.

Париж, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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