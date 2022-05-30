Мужчина, переодетый в женщину-инвалида, бросил тортом в Мону Лизу

Странный инцидент произошел в минувшее воскресенье в Лувре. Мужчина, переодевшийся в женщину-инвалида, бросил тортом в Мону Лизу. Картина не пострадала – она предусмотрительно защищена от вандалов стеклом. Как сообщает «Фигаро», на нескольких видеороликах, опубликованных в социальных сетях в воскресенье, видно стекло, защищающее шедевр, покрытое слоем крема. Арестованный мужчина рассказал, что совершил покушение на картину в поддержку экологического дела.

«Мне это кажется нереальным, но мужчина, одетый как пожилая женщина, встал с инвалидного кресла и попытался разбить защитное стекло «Моны Лизы». Затем он намазал на стекло торт и разбросал вокруг себя розы, прежде чем его одолела охрана», – сообщают очевидцы в социальных сетях.

На видео, снятом с другого ракурса, также видны охранники, чистящие защитное стекло. Еще одно видео запечатлело и самого «героя», когда его сопровождают к выходу охранники музея. Одетый в парик и кепку, он толкает ту же инвалидную коляску, на которой приехал в зал, где экспонируется картина да Винчи, и говорит по-французски: «Подумай о Земле. Есть люди, которые разрушают Землю. Подумай об этом. Художники говорят тебе: «Подумай о Земле». Все художники говорят: подумай о Земле. Вот почему я это сделал. «Подумайте о планете». На паркете у картины на видео можно также увидеть лепестки роз.

Это не первый раз, когда Мона Лиза, бесценная картина Леонардо да Винчи, становится жертвой вандалов. Как вспоминает El Pais , в августе 2009 года турист швырнул чашку в защитное стекло. В 1974 году в Токио масло попытались разложить с помощью красного спрея. Наконец, в 1957 году боливиец бросил в картину камень, слегка повредив ее. Как сообщает Le Monde , он сказал в то время: «У меня был камень в кармане, и вдруг мне пришла в голову идея бросить его…».

Париж, Елена Васильева

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