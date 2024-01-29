Дрон ВСУ уничтожен над Брянской областью

Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Брянской областью. Об этом сообщило Минобороны России.

Попытка Киева совершить атаку по российским объектам пресечена в ночь на понедельник, 29 января.

Информации о пострадавших и разрушениях нет.

В прошлый раз дрон ВСУ над территорией Брянской области сбили днем 28 января. О перехвате БПЛА над над Унечским районом сообщал губернатор региона Александр Богомаз. По его данным, обошлось без пострадавших, однако осколками сбитого дрона был поврежден жилой дом.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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