В Сеуле автомобиль протаранил пост охраны посольства России

В столице Южной Кореи автомобиль въехал в пост охраны российского посольства. В результате пострадал один человек.
Как сообщают местные СМИ, внедорожник на большой скорости врезался в пост охраны резиденции посольства России в Сеуле. Дежуривший на посту полицейский получил травмы и был госпитализирован.
Водителя задержали, по предварительным данным, он был трезв. Правоохранительные органы выясняют, был ли наезд случайным, причины произошедшего устанавливаются.
Авария не повлияла на работу дипломатического представительства и не создала угрозы безопасности его сотрудников, сообщили РИА «Новости» в посольстве.
Сеул, Зоя Осколкова
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