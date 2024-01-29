В Греции назвали изменой вывоз украинцами оружия с греческих складов

Грузовики с украинскими номерами массово вывозят оружие с греческих военных складов, сообщил депутат парламента Греции, лидер партии «Эллиники лиси» Кириакос Велопулос. Он назвал изменой подобные действия.

По словам депутата, только 15 января более 17 фур с украинскими номерами были загружены вооружением, предназначенным для греческой армии.

«Дело становится все опаснее. Грузовики с украинскими номерами опустошают склады боеприпасов в Кериесе. Только 15 января этих фур было больше 17 до полудня. Перевозка продолжалась, по свидетельствам, и последующие дни. Это измена!» – написал депутат в своем блоге.

Велопулос пообещал вынести этот вопрос на обсуждение в парламенте.

Госсекретарь США Энтони Блинкен предложил властям Греции отдать Украине свое оружие. В обмен Вашингтон готов обсудить выделение Афинам дополнительной помощи на 200 млн долларов.

Афины, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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