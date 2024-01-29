В Греции назвали изменой вывоз украинцами оружия с греческих складов

Грузовики с украинскими номерами массово вывозят оружие с греческих военных складов, сообщил депутат парламента Греции, лидер партии «Эллиники лиси» Кириакос Велопулос. Он назвал изменой подобные действия.
По словам депутата, только 15 января более 17 фур с украинскими номерами были загружены вооружением, предназначенным для греческой армии.
«Дело становится все опаснее. Грузовики с украинскими номерами опустошают склады боеприпасов в Кериесе. Только 15 января этих фур было больше 17 до полудня. Перевозка продолжалась, по свидетельствам, и последующие дни. Это измена!» – написал депутат в своем блоге.
Велопулос пообещал вынести этот вопрос на обсуждение в парламенте.
Госсекретарь США Энтони Блинкен предложил властям Греции отдать Украине свое оружие. В обмен Вашингтон готов обсудить выделение Афинам дополнительной помощи на 200 млн долларов.
Афины, Наталья Рязанова
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