Телеграм-каналы сообщили об атаке дрона по НПЗ в Ярославле

Беспилотный летательный аппарат самолетного типа атаковал нефтеперерабатывающий завод «Славнефть-ЯНОС» в Ярославле. Об этом сообщает телеграм-канал «112», ссылаясь на источник.

По предварительной информации, пострадавших нет. Беспилотник упал около установки гидрокрекинга. Место инцидента оцеплено, ожидается прибытие саперов.

Телеграм-канал SHOT, в свою очередь, сообщает, что БПЛА рухнул на территорию НПЗ в 6:39 мск понедельника. «Произошел небольшой пожар, который работники быстро потушили своими силами», – отмечается в сообщении.

По последним данным, на месте происшествия работает группа разминирования. Предположительно, пишет Shot, дрон летел со взрывчаткой.

Официальных комментариев по поводу произошедшего пока нет.

Ярославль, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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