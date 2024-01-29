Детский лагерь поврежден при падении БПЛА в Ростовской области

Беспилотник нейтрализовали в Неклиновском районе Ростовской области средствами радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram.

По его данным, дрон был перехвачен утром 29 января. В результате падения БПЛА и детонации взрывного устройства повреждены остекление и стены нескольких корпусов загородного лагеря, уточнил глава области. Зимой учреждение не работает, пострадавших нет, добавил Голубев.

Ранее сегодня Минобороны России сообщило об уничтожении украинского беспилотника над Брянской областью.

Ростов-на-Дону, Наталья Петрова

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