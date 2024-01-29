В Нигерии шесть студентов подорвались на мине

Шесть студентов погибли в результате взрыва мины в нигерийском штате Борно. Мину подбросили к медресе в районе Губио, передает агентство «Анадолу».

Студенты собирали металлолом, когда один из предметов взорвался. Шесть человек погибли. Ведется расследование. Полиция подозревает теракт.

В Иране 53 человека, 71 ранен в результате двух взрывов у кладбища в городе Керман. Инцидент случился во время траурных мероприятий ко дню памяти генерала КСИР Касема Сулеймани. обе бомбы заложили у входа на кладбище.

Абуджа, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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