В Иране 73 человека погибли при теракте на кладбище, где похоронен генерал Сулеймани (ОБНОВЛЕНО)

В результате двух взрывов у кладбища в иранском городе Керман, где похоронен генерал Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани, по последним данным, погибли 53 человека, 71 ранен. Об этом сообщает государственное информагентство IRNA со ссылкой на пресс-секретаря организации по чрезвычайным ситуациям Ирана. Ранее сообщалось о 20 жертвах. Губернатор иранской провинции Керман назвал взрывы терактом.

Обновлено. По данным иранских спасателей, число жертв теракта в Кермане выросло до 73 человек, еще 170 человек получили ранения. Такие данные приводит иранское агентство Fars со ссылкой на организацию по чрезвычайным ситуациям Исламской республики.

По информации иранской прессы, два взрывных устройства были заложены в сумках около входа на кладбище, где проходило траурное мероприятие. Самодельные бомбы привели в действие дистанционно.

Теракт произошел в день памяти Касема Сулеймани, который был убит в Багдаде 3 января 2020 года в результате авиаудара ВВС США. Генерал возглавлял силы специального назначения «Аль-Кудс», входящего в КСИР. Это подразделение выполняло специальные задачи за пределами Иранской Республики.

Керман, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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