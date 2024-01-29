Женщина пострадала при обстреле белгородского села ВСУ

Село в Грайворонском городском округе попало под огонь с украинской стороны. В результате женщине понадобилась медицинская помощь, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Под обстрел ВСУ попало село Мокрая Орловка. Есть одна пострадавшая, у женщины порезы от стекла на лице и руках. Медицинская помощь оказана на месте, госпитализация не потребовалась», – говорится в телеграм-канале главы региона.

Обстрелом также повреждены два дома: выбиты окна, осколки посекли фасады и заборы. Повреждена линия газоснабжения, но ремонтники уже устранили последствия. На месте происшествия работают оперативные службы.

Накануне киевский режим массово атаковал Белгородскую область. Только по окраине хутора Лозовая Рудка в Борисовском районе выпущено 36 гранатометных выстрелов и 50 – из пулемета. В Краснояружском районе дрон-камикадзе атаковал экскаватор, в результате рабочему перебило артерию, мужчина находится в тяжелом состоянии.

Белгород, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube