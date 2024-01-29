Шестерых рабочих придавило ящиками с яблоками на складе под Воронежем

В Воронежской области рабочих придавило ящиками с яблоками, трое попали в реанимацию. Об этом сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел в Острогожском районе. Ящики с фруктами обрушились на шестерых работников. Троих госпитализировали, еще трое попали в реанимацию в тяжелом состоянии.

В региональном управлении СКР сообщили, что по факту произошедшего начата доследственная проверка.

«Проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, изъята и изучается документация, назначены судебно-медицинские экспертизы, выполняются иные проверочные мероприятия», – сообщили в ведомстве.

Воронеж, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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