Донецк вновь под ракетным обстрелом: есть погибшие

В результате удара украинских войск по Калининскому району Донецка погибло три человека и один ранен. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«По предварительным данным, в результате обстрела Калининского района есть 3 погибших и 1 раненый. Анкетные данные уточняются», – сообщил Кулемзин в своем телеграм-канале.

По данным представительства республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в 15:03 мск вооруженные формирования выпустили по Калининскому району Донецка восемь ракет из РСЗО.

В 16:10 было выпущено еще три снаряда калибром 155 мм по Петровскому району Донецка.

Донецк, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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