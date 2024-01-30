ПВО перехватила 21 украинский дрон над пятью российскими регионами

Система противоздушной обороны отразила массовую атаку украинских БПЛА на российские регионы. За прошедшую ночь силы ПВО уничтожили в воздухе и перехватили 21 беспилотник ВСУ самолетного типа на территориями Крыма, Белгородской, Брянской, Калужской и Тульской областей. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что 11 дронов нейтрализовали в Крыму, пять – в Белгородской области, три – в Брянской области, по одному – в Калужской и в Тульской областях, передает РИА «Новости».

Губернатор Брянской области Александр Богомаз ранее сообщил, что три украинских беспилотника уничтожены над Жуковским, Трубчевским и Навлинским районами региона. По его словам, пострадавших и разрушений нет.

Глава Калужской области Владислав Шапша уточнил, что БПЛА уничтожен на окраине Калуги. Обломки беспилотника упали на крышу технической нежилой постройки. Никто не пострадал, возгорания нет, добавил Шапша.

Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев сообщил, что силы ПВО сбили беспилотник над акваторией в районе Бельбека. «Спасательная служба Севастополя на данный момент не фиксирует повреждения инфраструктуры», – написал он в Telegram.

В министерстве по региональной безопасности Тульской области заявили, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений инфраструктуры на месте падения обломков уничтоженного беспилотника нет.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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