Самолет S7 свернул со взлетной полосы из-за поломки

В аэропорту Улан-Удэ самолет авиакомпании «Сибирь» прервал взлет из-за поломки. Пассажиров отправят в пункт назначения на запасном борте, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

«Боинг 737» должен был отправиться в Москву около 09:30 часов по местному времени. Но при разбеге по взлетно-посадочной полосе командир судна заподозрил, что в самолете случилась поломка, и решил вернуть борт на стоянку.

«Борт отстранен от эксплуатации. В здании аэровокзала размещены более 170 пассажиров, которые будут направлены в пункт назначения на резервном воздушном судне», – пояснили в прокуратуре.

Восточное МСУ на транспорте Следственного комитета начало доследственную проверку по ч.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Транспортная прокуратура проводит собственную проверку и взяла на контроль соблюдение прав пассажиров, пока они ждут вылета на запасном самолете.

Накануне «Аэробус 320» авиакомпании «Сибирь» с неработающим двигателем приземлился в Домодедово. Самолет прилетел из Омска.

Улан-Удэ, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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