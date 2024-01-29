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Понедельник, 29 января 2024, 15:16 мск

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Самолет с неработающим двигателем сел в Домодедово

Самолет рейса Омск-Москва с неработающим двигателем приземлился в Домодедово. Пассажиры и экипаж не пострадали, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Инцидент произошел около 08:00 часов. «Аэробус 320» авиакомпании «Сибирь» прибыл в столичный аэропорт в неисправном состоянии. Какая именно поломка случилась в двигателе, не уточняется.

«На борту находилось свыше 170 пассажиров. Посадка произведена благополучно. Воздушное судно отстранено от дальнейшего выполнения рейсов», – пояснили в ведомстве.

Транспортная прокуратура начала проверку инцидента.

Ранее «Боинг-747» авиакомпании «Сибирь» совершил аварийную посадку в Новосибирске. Борт вернулся в аэропорт отправления из-за помпажа двигателей.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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