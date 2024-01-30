В Оренбурге строитель сорвался в пятиметровый котлован

Рабочий упал в котлован пятиметровой глубины на стройплощадке в Оренбурге. Сотрудники МЧС вытащили пострадавшего и передали медикам, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

ЧП случилось днем 30 января на улице Маршала Жукова. Во время строительных работ один из рабочих сорвался в котлован с высоты около пяти метров. Он не смог выбраться сам из-за большой глубины и из-за травмы.

Спасатели подняли мужчину из котлована и передали бригаде скорой помощи. По данным МЧС, пострадавшему 50 лет, но в администрации города уточнили возраст рабочего: 63 года.

Специалисты выясняют причины инцидента.

В Челябинской области девушка упала в котлован, вырытый для ремонта водопровода. Медики диагностировали у пострадавшей перелом позвоночника.

Оренбург, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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