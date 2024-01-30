В Забайкалье младенец задохнулся в коляске рядом с отцом

Пятимесячный ребенок умер рядом с отцом в поселке Холбон Забайкальского края. Младенец задохнулся в коляске, сообщили в управлении Следственного комитета по региону.

Местный житель позвонил в полицию 26 января и сообщил о смерти младенца. Прибывшие правоохранители нашли тело ребенка без следов насильственной смерти в коляске в жилом доме.

21-летний отец мальчика рассказал, что они были дома одни. Ребенок спал в коляске, и мужчина несколько часов не заглядывал к нему А когда проверил сына, оказалось, что мальчик мертв.

«По данным судебной медицинской экспертизы, ребенок скончался от механической асфиксии. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности», – пояснили в ведомстве.

В Свердловской области мать задавила месячного малыша во сне. Женщина выпила пива и легла спать, положив рядом младенца. Когда она проснулась, ребенок уже был мертв.

Чита, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube