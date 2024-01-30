В ФРГ фермеры перекрыли дорогу на Штутгарт

Фермеры стягиваются в немецкий Штутгарт для массовой акции протеста. Около 200 тракторов одновременно встали на дороге в город и полностью ее заблокировали.

«Фермеры перекрыли автобан 81. Около 200 тракторов вызвали пробку в направлении Штутгарта», – передает агентство DPA. По его данным, вскоре после полудня в городе начнется массовая акция протеста с участием порядка 2000 сельхозмашин. Так фермеры показывают недовольство отменой субсидий.

Накануне колонны из сотен тракторов создавали пробки на подъездах к немецким портам, в том числе в Гамбурге, около Вильгельмсхафена и в порту Бремерхафена, передает BFM-TV.

Десятки тракторов заполонили автомагистрали на юге Бельгии. Сотни сельхозмашин встали около здания Европарламента в Брюсселе в знак протеста против «зеленой повестки» в действиях властей.

Французские фермеры осуществили свою угрозу и блокировали автотрассы вокруг Парижа. Тракторы и грузовики встали по ширине дорог, перед ними фермеры устроили лагерь, натянув тенты.

Штутгарт, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube