ПВО сбила беспилотник ВСУ над Псковской областью

Силы противоздушной обороны в ночь на среду, 31 января, предотвратили атаку украинского беспилотника самолетного типа на объекты на территории России. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Псковской области», – говорится в сообщении ведомства.

Напомним, ночью 30 августа прошлого года беспилотники атаковали аэропорт Пскова, который является аэродромом совместного базирования гражданской и военной авиации. Повреждения получили четыре военно-транспортных самолета Ил-76, два самолета загорелись.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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