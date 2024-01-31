«Жители слышали громкий хлопок»: власти Петербурга сообщили о ЧП в Невском районе

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил о ночном инциденте в Невском районе города. По его словам, в результате происшествия никто не пострадал, сейчас идут следственные мероприятия.

«Ночью жители кварталов в районе Глухоозерского шоссе слышали громкий хлопок. На промышленной площадке в Невском районе произошел инцидент, потребовавший внимания силовых ведомств», – сообщил Беглов в Telegram.

Он добавил, что пострадавших нет, «существенного вреда имуществу не причинено».

«В настоящее время идут следственные мероприятия. Администрация города работает во взаимодействии с правоохранительными органами», – отметил губернатор.

Какие-либо подробности, касающиеся инцидента, Беглов не раскрыл. Однако, по данным СМИ и телеграм-каналов, речь идет о попытке атаки беспилотника, которую пресекла система ПВО.

Как сообщает телеграм-канал SHOT, сбитый БПЛА упал на территории нефтеперерабатывающего завода «Невский мазут», расположенного на Глухоозерское шоссе. При падении обломков дрона произошло возгорание пустых цистерн, пожар быстро потушили.

По данным «Фонтанки», беспилотник был сбит зенитно-ракетным комплексом С-400 «Триумф» около 4:20 мск в небе над Колпино. Его обломки в 4:50 мск упали на территории завода «Невский мазут».

Напомним, в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге вводился план «Ковер». Работа аэрогавани временно ограничивалась с 3:53 по 05:11 мск.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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