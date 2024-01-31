Взрыв прогремел на ТЭС в центре Японии

Взрыв прогремел на тепловой электростанции (ТЭС) в центральной Японии. После взрыва начался сильный пожар, с которым пожарные не могут справиться.

ЧП случилось днем 31 января в префектуре Аити. Сразу несколько местных жителей позвонили в службу спасения и рассказали, что слышали взрыв, а теперь видят черный густой дым на территории ТЭС. Когда прибыли пожарные, огонь перекинулся на топливо, используемое на станции, и пожар набирал силу, передает агентство Kyodo со ссылкой на пожарную службу.

Сообщения о пострадавших не поступали.

Взрыв случился в котельной на 13-м этаже здания, и привел к возгоранию угля на конвейере для подачи топлива. Огонь очень сильный, пожарные с трудом его сдерживают, пишет издание Chunichi.

Крупный пожар произошел на НПЗ в Туапсе. Загорелась вакуумная установка, и для ее тушения привлекли порядка 100 человек.

Токио, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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