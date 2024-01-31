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Среда, 31 января 2024, 14:17 мск

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Массовое ДТП с потерпевшими произошло в ЯНАО

Массовое ДТП с участием семи автомобилей произошло в Ямало-Ненецком автономном округе. В результате три человека пострадали.

Утром 31 января на трассе столкнулись семь грузовиков. Сотрудники окружной ГИБДД выясняют обстоятельства аварии, результатом которой стали травмы у трех человек.

«Сегодня на 229-м км автодороги Коротчаево-Тазовский произошло столкновение семи грузовых автомобилей. Три человека доставлены в больницу», – сообщили в ГИБДД ЯНАО.

В Оренбургской области произошла авария с участием четырех автомобилей. В результате пять человек погибли и четверо получили травмы.

Салехард, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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