Массовое ДТП с потерпевшими произошло в ЯНАО

Массовое ДТП с участием семи автомобилей произошло в Ямало-Ненецком автономном округе. В результате три человека пострадали.
Утром 31 января на трассе столкнулись семь грузовиков. Сотрудники окружной ГИБДД выясняют обстоятельства аварии, результатом которой стали травмы у трех человек.
«Сегодня на 229-м км автодороги Коротчаево-Тазовский произошло столкновение семи грузовых автомобилей. Три человека доставлены в больницу», – сообщили в ГИБДД ЯНАО.
В Оренбургской области произошла авария с участием четырех автомобилей. В результате пять человек погибли и четверо получили травмы.
Салехард, Наталья Рязанова
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