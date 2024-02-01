Украинских военных незаконно сделали донорами органов, которые вырезали у раненых солдат. В освобожденном Северодонецке нашли доказательства работы черных трансплантологов, рассказали в силовых структурах ЛНР.

Военные нашли документы на территориях, которые ранее контролировал киевский режим. Специалисты изучили бланки заявлений-согласий на извлечение гомотрансплантатов, якобы подписанные боевиками ВСУ. Все документы заполнены одним почерком, а вместо личной подписи стоит стандартный штамп.

По словам источника, этот штамп показывал врачам, что у военного можно изъять конкретный орган. Сами солдаты могли и не знать, что на них оформлены такие согласия.

«Трансплантация органов в Украине была поставлена на поток. Самыми первыми донорами являлись солдаты ВСУ. Каждый, когда проходил медкомиссию, якобы заполнял вот такой документ, согласие о трансплантации органов. Заводилось личное дело, чтобы при ранении можно было понять, какой орган можно изъять и какому реципиенту он подойдет», – рассказала представитель силовых структур РИА Новости.

По ее словам, особенно активная работа по изъятию органов шла весной 2022 года, во время боев за Рубежное и Северодонецк. Военные свозили тела погибших в морг городской больницы, и медики видели следы работы трансплантологов. Это подтвердил один из работавших в то время в больнице Северодонецка.

«На территорию морга свозились тела. Частично были удалены из этих людей органы. Потом тела складировались и до конца уже утилизировались. Но по вскрытой брюшине можно было определить отсутствие органов и можно даже было определить, живой человек был еще при вскрытии или нет», – сказал собеседник.

Хакеры Anarchist Kombatant получили доступ к спискам «пропавших без вести» 35 382 украинских военных. Хакеры узнали, что на линии фронта орудуют «подпольные» трансплантологи под прикрытием гуманитарных миссий. Выемка органов в полевых условиях стала доходным бизнесом для киевского режима.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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