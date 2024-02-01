В США 12 человек погибли и пострадали при обрушении ангара

Строящийся ангар рухнул на рабочих в аэропорту американского города Бойсе. Три человека погибли, еще девять пострадали, передает служба новостей CBS.

ЧП случилось вечером 31 января. Рабочие возводили ангар на металлическом каркасе, но вся конструкция внезапно сложилась и рухнула. Падающая стена задела строительный кран, и он тоже упал на рабочих. Некоторых пострадавших пришлось доставать из-под обломков при помощи специального оборудования.

Три человека погибли на месте. Девять получили различные травмы, ими занимаются медики. Пятеро пострадавших находятся в критическом состоянии.

Службы аэропорта объявили, что происшествие не повлияло на работу воздушной гавани. Выясняются причины аварии.

В Гамбурге обрушились строительные леса на участке строительства лифтовой шахты. В результате чего пять человек погибли, трех завалило обломками.

Бойсе, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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