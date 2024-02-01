В Лондоне неизвестный разбрызгал в толпе кислоту, девять человек пострадали

Девять человек пострадали в результате нападения с едким веществом на юге Лондона. Среди пострадавшим двое детей и трое полицейских, пишет The Guardian.

Инцидент случился вечером 31 января в районе Ламбет. Первыми пострадавшими стали 30-летняя женщина и ее дочери трех и восьми лет. Прохожие среагировали на крики женщины, что она ничего не видит, и детский плачь, и увидели уходящего мужчину в темной одежде. Полиция занимается поисками подозреваемого, вероятно, он был знаком с пострадавшей семьей.

Прохожие позвонили в службу спасения и поспешили на помощь женщине с детьми, к ним присоединились полицейские. Все они пострадали от неизвестного вещества, которое оказалось очень едким.

Медики оказали раненым необходимую помощь, жизням пострадавших ничто не угрожает. Самые серьезные повреждения у женщины с двумя детьми, врачи допускают, что ожоги могут сильно повлиять на их здоровье и образ жизни.

Начато расследование, полиция выясняет мотивы нападения.

В США два ребенка попали в больницу с химическими ожогами после игры на детской площадке в американском городе Лонгмидоу. Неизвестный полил детские горки соляной кислотой.

Лондон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube