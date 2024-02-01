В Лондоне неизвестный разбрызгал в толпе кислоту, девять человек пострадали

Девять человек пострадали в результате нападения с едким веществом на юге Лондона. Среди пострадавшим двое детей и трое полицейских, пишет The Guardian.
Инцидент случился вечером 31 января в районе Ламбет. Первыми пострадавшими стали 30-летняя женщина и ее дочери трех и восьми лет. Прохожие среагировали на крики женщины, что она ничего не видит, и детский плачь, и увидели уходящего мужчину в темной одежде. Полиция занимается поисками подозреваемого, вероятно, он был знаком с пострадавшей семьей.
Прохожие позвонили в службу спасения и поспешили на помощь женщине с детьми, к ним присоединились полицейские. Все они пострадали от неизвестного вещества, которое оказалось очень едким.
Медики оказали раненым необходимую помощь, жизням пострадавших ничто не угрожает. Самые серьезные повреждения у женщины с двумя детьми, врачи допускают, что ожоги могут сильно повлиять на их здоровье и образ жизни.
Начато расследование, полиция выясняет мотивы нападения.
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Лондон, Наталья Рязанова
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