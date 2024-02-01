В Смоленской области медведь насмерть задрал работника кафе

В Смоленской области работник кафе упал на клетку и погиб от лап медведя. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Трагедия произошла в кафе на окраине города Вязьмы. Во время очистки снега с крыши кафе работник упал на клетку с медведем, в результате животное напало на мужчину, от полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Смоленской области организовано проведение доследственной проверки», – говорится в сообщении. Следователи осмотрели место происшествия, назначили проведение судебно-медицинской экспертизы для определения точной причины смерти.

Отмечается, что погибший мужчина работал в заведении общепита без оформления официальных трудовых отношений.

«Следствием будет дана оценка по факту нарушения трудового законодательства, установлена правомерность содержания дикого животного около заведения общественного питания, а также проверено соблюдение условий безопасности его содержания. Кроме того, будет дана оценка действиям должностных лиц, осуществляющих полномочия в рамках государственного контроля за содержанием диких животных», – добавили в СКР.

Смоленск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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