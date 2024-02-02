В Иркутске 11 человек отравились шаурмой

Девять взрослых и двое детей обратились за медицинской помощью после покупки шаурмы в одном из кафе Иркутска. Роспотребнадзор начал расследование, Следственный комитет возбудил уголовное дело.

По данным СКР, 2 февраля более 10 человек с признаками пищевого отравления обратились в больницу в Ленинском районе Иркутска. Врачи отправили семь человек в стационар, в их числе двух детей. Состояние пострадавших оценили как среднетяжелое, но стабильное.

Выяснилось, что все пострадавшие покупали шаурму в одном кафе.

«Начато эпидемиологическое расследование. Будут отобраны пробы пищевой продукции, воды, смывы с объектов окружающей среды», – пояснили в управлении Роспотребнадзора по Иркутской области.

Областная прокуратура также начала проверку обстоятельств инцидента.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

В Бурятии 12 жителей поселка Петропавловка попали в больницу с кишечной инфекцией после обеда шаурмой.

Иркутск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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