Тысяча пассажиров застряла в аэропорту Норильска из-за непогоды

Более тысячи человек ждут в аэропорту Норильска вылета в разные города России дольше положенного из-за непогоды. Западно-Сибирская транспортная прокуратура взяла ситуацию на контроль, сообщили в ведомстве.

Руководство аэропорта Норильска приостановило работу воздушной гавани из-за сильной метели. Согласно данным электронного табло на сайте аэропорта, 20 рейсов задержаны на прилет и отправление.

«Объявлены длительные задержки выполнения рейсов авиакомпаний «Сибирь» и «Нордстар» в города Москву, Новосибирск, Екатеринбург, Красноярск, Уфу. Более тысячи пассажиров ожидают вылета воздушных судов», – рассказали в транспортной прокуратуре.

Надзорные мероприятия проводятся в аэропортах городов Норильск, Красноярск и Новосибирск. Прокуратура взяла под контроль вопросы перевозки спецтранспортом граждан из аэропорта в Норильск, поскольку дороги перекрыты из-за непогоды.

В конце января более 840 пассажиров не смогли вовремя вылететь из Красноярска и еще 340 из Норильска из-за непогоды. Некоторым пришлось ждать вылета более суток.

Норильск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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