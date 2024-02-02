Украинский снаряд попал в жилой дом в Курской области: есть пострадавший

Житель села Гуево Суджанского района Курской области получил контузию в результате обстрела населенного пункта со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
ВСУ ударили по курскому селу сегодня днем. «В результате попадания снаряда в жилой дом контузию получил местный житель. Ему оказана необходимая медицинская помощь», – написал глава области в своем телеграм-канале.
Дом получил сильные повреждения. Губернатор пообещал оказать помощь в восстановлении и ремонте жилья.
Приграничные села Курской области регулярно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ.
Курск, Наталья Петрова
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