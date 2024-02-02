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Пятница, 2 февраля 2024, 15:45 мск

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Бастрыкин потребовал возбудить дело о дискредитации ВС РФ против врача московской поликлиники

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о дискредитации Вооруженных Сил РФ после высказываний врача одной из московских поликлиник.

Согласно сообщениям СМИ, педиатр столичной поликлиники во время приема пациентов высказывала негативные комментарии относительно действий военнослужащих ВС РФ в рамках проведения специальной военной операции.

«Узнав, что 7-летний мальчик тоскует по отцу, погибшему в зоне СВО, врач отреагировала насмешкой, сопровождая свою реакцию высказываниями о правомерном характере действий вооруженных формирований Украины. По данному факту ГСУ СК России по Москве проводится процессуальная проверка», – говорится в сообщении Следственного комитета.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Москве. возбудить уголовное дело и расследовать все обстоятельства произошедшего. Ход и результаты предварительного следствия поставлены на контроль в центральном аппарате СК, отметили в ведомстве.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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