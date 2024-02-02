Тюменец застрелил пенсионера вместо бобра

В Тюменской области мужчина во время ночной охоты выстрелил в пенсионера, приняв его за бобра. Пострадавшего отвезли в больницу, а с охотником работают следователи.

47-летний нефтяник отправился в деревню Решетниково для ночной охоты на бобров. Мужчина взял с собой карабин «Сайга-223» и стал искать бобровые хатки. Но в результате неосторожного выстрела попал не в зверя, а в оказавшегося поблизости 63-летнего мужчину, сообщил телеграм-канал Shot.

Выстрел пришелся в брюшную полость. Пострадавшего увезла бригада скорой помощи, им занимаются врачи. Охотника задержали. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство. По данным «Известий», подозреваемого не стали арестовывать, отпустили под подписку.

В Красноселькупском районе Ямала мужчина убил родственника, приняв его за животное. Трагедия случилась во время охоты.

Тюмень, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube